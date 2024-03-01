Президент Литви про закриття нових КПП: Залізну завісу опускає Лукашенко, а не ми

Президент Литви Гітанас Науседа захистив рішення Вільнюса закрити два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас", яке розкритикувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

"Залізну завісу опускає Лукашенко, а не Литва. Він опускає її вже чотири роки. Перш за все, тим, що вибори були нелегітимними, тим, що основні права людини були порушені та продовжують масово порушуватися", – зазначив Науседа.

За його словами, Білорусь стала інструментом РФ, яка напала на Україну, тому, додав президент, безумовно є привід дистанціюватися від сусідньої держави.

"Це просто плацдарм для ворожих дій проти України. Всього цього достатньо, щоб сусідні держави дистанціювалися від диктатора, це зробили Латвія й Польща. В них лише по одному пункту – в нас буде два пункти. На сьогодні цього достатньо", – переконаний Науседа.

З 1 березня Литва закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас".

Нагадаємо, уряд Литви 21 лютого ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".

А до того Міністерство закордонних справ Литви запропонувало уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією та Білоруссю два десятиліття тому.