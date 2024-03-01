Президент Литвы о закрытии новых КПП: Железный занавес опускает Лукашенко, а не мы

Президент Литвы Гитанас Науседа защитил решение Вильнюса закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас", которое раскритиковала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

"Железный занавес опускает Лукашенко, а не Литва. Он опускает его уже четыре года. Прежде всего, тем, что выборы были нелегитимными, тем, что основные права человека были нарушены и продолжают массово нарушаться", – отметил Науседа.

По его словам, Беларусь стала инструментом РФ, напавшей на Украину, поэтому, добавил президент, определенно есть повод дистанцироваться от соседнего государства.

"Это попросту плацдарм для враждебных действий против Украины. Всего этого достаточно, чтобы соседние государства дистанцировались от диктатора, это сделали Латвия и Польша. У них всего по одному пункту – у нас будет два пункта. На сегодня этого достаточно", – убежден Науседа.

С 1 марта Литва закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас".

Напомним, правительство Литвы 21 февраля приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".

А до того Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.