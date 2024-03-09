Байден: Домогтися припинення вогню в Газі до Рамадану буде непросто

Президент США Джо Байден сумнівається у можливості встановлення припинення вогню в Газі перед початком священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочнеться найближчими днями.

Заяву Байдена наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Коли журналісти запитали його про перебіг переговорів між ХАМАС та Ізраїлем, президент США відповів: "Схоже, що це буде непросто".

Байден також висловив стурбованість можливим насильством під час Рамадану в підконтрольному Ізраїлю Східному Єрусалимі, де знаходиться третє найсвятіше місце в ісламі – мечеть Аль-Акса.

Раніше Байден заявив, що те, чи буде нове шеститижневе припинення вогню в Газі, "зараз знаходиться в руках ХАМАС".

Перед цим віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь сектора Гази.

У Білому домі неофіційно коментували ЗМІ, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.