Прем'єр Іспанії хоче запропонувати парламенту визнати Палестинську державу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що запропонує парламенту країни визнати Палестинську державу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на конференції з прав людини в місті Більбао, повідомляє AP.

"Я буду пропонувати, щоб Іспанія визнала палестинську державу. Я роблю це з моральних переконань, заради справедливої справи і тому, що це єдиний спосіб, щоб дві держави, Ізраїль і Палестина, могли жити разом у мирі", – зазначив Санчес.

За словами іспанського прем’єра, його позиція щодо конфлікту в секторі Газа багато в чому схожа на підтримку його країною України після повномасштабного вторгнення Росії.

Він підкреслив, що Іспанія вимагає "поваги до міжнародного права від Росії та Ізраїлю, припинення насильства, визнання двох держав і доставки гуманітарної допомоги в Газу".

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

На початку лютого голова британського МЗС заявив, що його країна може офіційно визнати палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.

Водночас британський прем'єр Ріші Сунак заперечив зміну позиції Лондона щодо визнання незалежності Палестинської держави після заяв міністра закордонних справ Девіда Кемерона, що це може статись до перемир’я на Близькому Сході.