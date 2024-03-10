Премьер Испании хочет предложить парламенту признать Палестинское государство

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что предложит парламенту страны признать Палестинское государство.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на конференции по правам человека в городе Бильбао, сообщает AP.

"Я буду предлагать, чтобы Испания признала палестинское государство. Я делаю это по моральным убеждениям, ради справедливого дела и потому, что это единственный способ, чтобы два государства, Израиль и Палестина, могли жить вместе в мире", – отметил Санчес.

По словам испанского премьера, его позиция по конфликту в секторе Газа во многом похожа на поддержку его страной Украины после полномасштабного вторжения России.

Он подчеркнул, что Испания требует "уважения к международному праву от России и Израиля, прекращения насилия, признания двух государств и доставки гуманитарной помощи в Газу".

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

В начале февраля глава британского МИД заявил, что его страна может официально признать палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.

В то же время британский премьер Риши Сунак опроверг изменение позиции Лондона по признанию независимости Палестинского государства после заявлений министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, что это может произойти до перемирия на Ближнем Востоке.