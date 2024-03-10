В Іспанії поновились масштабні протести проти амністії для каталонських сепаратистів

Тисячі людей знову вийшли на вулиці іспанської столиці Мадрида на знак протесту проти суперечливих намірів оголосити амністію каталонським сепаратистам.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За оцінками поліції, кількість демонстрантів на площі Сібелес у Мадриді становить 15 тисяч, тоді як організатори заявляють про 400 тисяч учасників.

До протесту також приєдналися члени опозиційної Народної та правопопулістської партії Vox.

Демонстранти вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса і скандували "Санчес – зрадник" і "Санчеса у в'язницю".

dpa

Наприкінці січня нижня палата іспанського парламенту відхилила законопроєкт щодо амністії.

Проти нього проголосувала не лише консервативна і правопопулістська опозиція, але й каталонська партія Junts, яка була стурбована тим, що амністія не захистить від покарання всіх сепаратистів.

Однак у середу парламентський комітет з питань правосуддя схвалив змінений проєкт закону про амністію, який також підтримала Junts.

Нова версія закону має бути обговорена і вперше проголосована в нижній палаті парламенту в четвер. Однак парламентський процес, швидше за все, займе місяці.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

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