В Испании возобновились масштабные протесты против амнистии для каталонских сепаратистов

Тысячи людей снова вышли на улицы испанской столицы Мадрида в знак протеста против противоречивых намерений объявить амнистию каталонским сепаратистам.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По оценкам полиции, количество демонстрантов на площади Сибелес в Мадриде составляет 15 тысяч, тогда как организаторы заявляют о 400 тысячах участников.

К протесту также присоединились члены оппозиционной Народной и правопопулистской партии Vox.

Демонстранты требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса и скандировали "Санчес – предатель" и "Санчеса в тюрьму".

dpa

В конце января нижняя палата испанского парламента отклонила законопроект об амнистии.

Против него проголосовала не только консервативная и правопопулистская оппозиция, но и каталонская партия Junts, которая была обеспокоена тем, что амнистия не защитит от наказания всех сепаратистов.

Однако в среду парламентский комитет по вопросам правосудия одобрил измененный проект закона об амнистии, который также поддержала Junts.

Новая версия закона должна быть обсуждена и впервые проголосована в нижней палате парламента в четверг. Однако парламентский процесс, скорее всего, займет месяцы.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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