Турецкие власти заявили о задержании 33 подозреваемых в подготовке терактов

Турецкая полиция задержала 33 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ); они якобы готовили атаки накануне местных выборов, которые состоятся в стране в конце этого месяца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил в Twitter (X), что подозреваемые готовились к злонамеренным действиям перед местными выборами, которые состоятся 31 марта.

"Мы не потерпим никаких террористов. Мы будем продолжать нашу борьбу непрерывно с помощью преобладающих усилий наших сил безопасности", – заявил Ерликая.

По его словам, сеть направляла людей в зоны боевых действий и оказывала финансовую поддержку ИГИЛ, действуя в нелегальных мечетях и религиозных школах.

Отмечается, что контртеррористическая полиция в провинции Сакарья на северо-западе во время рейдов изъяла оружие, наличные и "организационные документы".

Ранее сообщалось, что турецкая контртеррористическая полиция, расследующая деятельность боевиков "Исламского государства", задержала гражданина России, работавшего на атомной электростанции, которая строится на южном побережье страны.

Напомним, в начале февраля в Турции полиция задержала 40 человек, подозреваемых в попытке теракта у здания суда в Стамбуле, в результате которого погибла женщина.

В конце января произошел теракт в одной из церквей Стамбула, после того задержали десятки человек. Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.