Визит президента Израиля в новый музей Холокоста в Амстердаме вызвал протесты

Визит президента Израиля Ицхаака Герцога в первый в Нидерландах Национальный музей Холокоста в день его открытия в воскресенье прошел в сопровождении протеста против кровопролития в Секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Против приглашения Герцога на церемонию выступили протестующие, которые критикуют военное наступление Израиля в Секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.

AP

AP

Как информирует AP, протестующие собрались на площади Ватерлоо в центре Амстердама возле музея и синагоги, размахивая палестинскими флагами и требуя прекращения израильского захвата палестинских территорий и немедленного прекращения огня.

Нидерландское издание NRC оценило количество протестующих в "не менее тысячи", причем некоторые из них были частью произраильской контрдемонстрации. Отмечается, что полиция оцепила несколько улиц для обеспечения порядка.

На открытии музея присутствовали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также король Виллем-Александр, который перед посещением музея выступил в синагоге Амстердама с речью о необходимости предотвращения антисемитизма.

Новый музей расположен на месте бывшего детского сада, который помог переправить сотни еврейских детей в безопасное место во время немецкой оккупации страны во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек вышли накануне в Берлине на демонстрацию против антисемитизма и выразили солидарность с Израилем.

Перед этим полиция усилила меры безопасности на еврейских объектах в Цюрихе после серьезного ножевого нападения на ортодоксального еврея.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении 54 миллионов фунтов стерлингов (68 миллионов долларов) нового финансирования на защиту еврейских общин от антисемитизма в течение следующих четырех лет.