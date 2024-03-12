Держдеп відповів на заяву Папи Римського про "білий прапор"

У Держдепі США прокоментували резонансну заяву Папи Римського Франциска щодо війни РФ проти України.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України", – зазначив він.

За словами представника Держдепу, США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.

"Але для цього потрібно, щоб Владімір Путін припинив агресію, припинив спроби захопити і утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", – додав Міллер.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.