Госдеп ответил на заявление Папы Римского о "белом флаге"

В Госдепе США прокомментировали резонансное заявление Папы Римского Франциска о войне РФ против Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины", – отметил он.

По словам представителя Госдепа, США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил Миллер.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.