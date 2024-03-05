США та Йорданія скинули з літаків нову гумдопомогу для мешканців Гази

Сполучені Штати та Йорданія у вівторок здійснили нове повітряне десантування гуманітарної допомоги для мешканців Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Літаки С-130 скинули понад 36 800 американських і йорданських порцій їжі в північній частині Гази, де існує велика потреба, що дозволило цивільному населенню отримати доступ до критично важливої допомоги", – йдеться в повідомленні CENTCOM.

У спільній операції брали участь літаки ВПС США С-130 та солдати сухопутних військ США, які спеціалізуються на повітряній доставці американських і йорданських вантажів гуманітарної допомоги, зауважив CENTCOM.

"Ці повітряні десантування є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб доставити більше допомоги в Газу, зокрема шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори", – йдеться в заяві.

Як повідомляє Times of Israel, раніше Йорданія заявила, що це повітряне десантування було найбільшим з початку війни, в якому взяли участь три йорданські літаки, три літаки США та по одному літаку з Франції та Єгипту.

Американські військові здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі в суботу.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

США тривалий час обговорюють з Ізраїлем та іншими зацікавленими сторонами можливість створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу, але для цього необхідно вирішити численні логістичні проблеми.

За словами голови Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.