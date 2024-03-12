Гуманитарный коридор с Кипра в Газу заработал

Первый корабль с гумпомощью отправился по гуманитарному морскому коридору с Кипра в Газу.

Об этом в Twitter (X) написал президент Кипра Никос Христодулидис, сообщает "Европейская правда".

Гуманитарный коридор получил название "Инициатива Амальтея" в честь приемной матери Зевса в греческой мифологии.

Президент Кипра описал эту инициативу как "спасательный круг для гражданского населения".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отправка первого корабля – "это знак надежды".

"Мы будем упорно работать вместе, чтобы за ним отправилось много других кораблей. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помощь дошла до палестинцев", – добавила она.

Накануне стало известно, что морской коридор гуманитарной помощи между Кипром и Газой не начал работать несмотря на ожидания, что он откроется в субботу или в воскресенье. Причиной задержки называли "технические трудности".

Ранее президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Перед этим США и Иордания осуществили новое воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Газы.

Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.