ВПС Німеччини доручили посилити безпеку після перехоплення розмови про Taurus

Головнокомандувач Військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхарц наказав військам посилити безпеку зв'язку після інциденту з перехопленням розмови німецьких генералів про можливе надання Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У вівторок Герхарц видав нові інструкції щодо використання міжмережевого голосового зв'язку, онлайн-платформи для конференц-зв'язку WebEx і безпечного використання електронної пошти.

"Необхідність захисту інформації, особливо в контексті національної оборони і оборони альянсу, стала ще більш важливою в міру подальшого розвитку цифровізації", – написав командувач німецьких ВПС у листі до підлеглих.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Також Пісторіус заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Читайте детальну статтю про перехоплені росіянами переговори топпредставників ВПС Німеччини щодо Taurus.