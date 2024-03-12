ВВС Германии поручили усилить безопасность после перехвата разговора о Taurus

Главнокомандующий Военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц приказал войскам усилить безопасность связи после инцидента с перехватом разговора немецких генералов о возможном предоставлении Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во вторник Герхарц издал новые инструкции по использованию межсетевой голосовой связи, онлайн-платформы для конференц-связи WebEx и безопасного использования электронной почты.

"Необходимость защиты информации, особенно в контексте национальной обороны и обороны альянса, стала еще более важной по мере дальнейшего развития цифровизации", – написал командующий немецкими ВВС в письме к подчиненным.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Также Писториус заявил, что разговор офицеров Бундесвера был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".