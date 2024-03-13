У Румунії викрили мережу масової контрабанди мігрантів, можливо, найбільшу в історії країни

У Румунії правоохоронці викрили діяльність мережі підпільного перевезення мігрантів вглиб ЄС, яку називають найбільшою в історії країни.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Викриття стало результатом більш як року роботи правоохоронних органів і прикордонників, у процесі якої перехопили багато транспортних засобів з мігрантами і вийшли на членів мережі. Всього затримали близько 40 осіб – громадян Румунії та інших країн.

Маршрут організували від Дунаю до кордону з Угорщиною. На початку контрабандисти забирали мігрантів човнами з болгарського берега Дунаю, зазвичай вночі та без мотора, щоб залишатись максимально непомітними.

Далі людей перевантажували у дорожний транспорт і везли на захід, в район міста Арад. Там мігрантів розміщували у вантажівках, вже опечатаних румунськими митниками на в’їзді в країну, щоб у такий спосіб приховано переправити через кордон Угорщини.

Digi24

Контрабандисти навчилися майстерно зрізати печатку і заклеювати назад так, що помітити втручання можна, лише перевіривши нитку на міцність.

З кожного мігранта брали за послуги по 5000 доларів. Слідство вважає, що зловмисники встигли заробити близько 2 млн доларів.

Нагадаємо, у Греції нещодавно розкрили злочинну групу, що навчилася виготовляти якісні підробки паспортів країн ЄС і третіх країн.

Тим часом у Латвії хочуть посилити контроль на кордоні з Білоруссю через зростання кількості спроб перетину кордону нелегальними мігрантами.