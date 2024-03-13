В Румынии разоблачили, возможно, крупнейшую в истории сеть массовой контрабанды мигрантов

В Румынии правоохранители разоблачили деятельность сети подпольной перевозки мигрантов вглубь ЕС, которую называют крупнейшей в истории страны.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Разоблачение стало результатом более года работы правоохранительных органов и пограничников, в процессе которой перехватили много транспортных средств с мигрантами и вышли на членов сети. Всего задержали около 40 человек – граждан Румынии и других стран.

Маршрут организовали от Дуная до границы с Венгрией. В начале контрабандисты забирали мигрантов на лодках с болгарского берега Дуная, обычно ночью и без мотора, чтобы оставаться максимально незаметными.

Далее людей перегружали в дорожный транспорт и везли на запад, в район города Арад. Там мигрантов размещали в грузовиках, уже опечатанных румынскими таможенниками, чтобы таким образом скрыто переправить через границу Венгрии.

Digi24

Контрабандисты научились искусно срезать печать и заклеивать назад практически незаметно.

С каждого мигранта брали за услуги по 5000 долларов. Следствие считает, что злоумышленники успели заработать около 2 млн долларов.

Напомним, в Греции недавно раскрыли преступную группу, которая научилась изготавливать качественные подделки паспортов стран ЕС и третьих стран.

Тем временем в Латвии хотят усилить контроль на границе с Беларусью из-за роста количества попыток пересечения границы нелегальными мигрантами.