Туск: Санкції проти РФ повинні перестати бути фіктивними

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до більш жорсткого санкційного режиму проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

Очільник польського уряду зазначив, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними", адже "половина Європи продовжує торгувати з Росією й Білоруссю".

"Багато компаній, зокрема і в Польщі, ефективно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений в тому, щоб застосовувати їх з усією силою", – переконаний Туск.

Водночас, коментуючи питання заморожених активів РФ, польський прем'єр зазначив, що їх вистачило б для ведення переможної для України війни.

"Чому їх не передають Києву? Тому що саме в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до... передачі російських активів Україні, виявляється, що є деякі проблеми", – пояснив Туск.

Раніше Європейський парламент проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського Союзу.

Для того, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх дотримання, Єврокомісія у грудні 2022 року запропонувала цей проєкт директиви.

9 червня 2023-го Рада ЄС визначилася зі своїм загальним підходом щодо директиви, а остаточно головування в Раді ЄС та Європейський парламент погодили документ у грудні.