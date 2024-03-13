Туск: Санкции против РФ должны перестать быть фиктивными

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к более жесткому санкционному режиму против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью TVN24.

Глава польского правительства отметил, что санкции против России "должны перестать быть фиктивными", ведь "половина Европы продолжает торговать с Россией и Беларусью".

"Многие компании, в том числе и в Польше, эффективно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы применять их со всей силой", – убежден Туск.

В то же время, комментируя вопрос замороженных активов РФ, польский премьер отметил, что их хватило бы для ведения победоносной для Украины войны.

"Почему их не передают Киеву? Потому что именно в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда дело доходит до... передачи российских активов Украине, оказывается, что есть некоторые проблемы", – пояснил Туск.

Ранее Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.

Для того чтобы ограничить обход санкций и усилить их соблюдение, Еврокомиссия в декабре 2022 года предложила этот проект директивы.

9 июня 2023 года Совет ЕС определился со своим общим подходом относительно директивы, а окончательно председательство в Совете ЕС и Европейский парламент согласовали документ в декабре.