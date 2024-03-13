В іспанській Каталонії відбудуться дострокові вибори

В іспанському регіоні Каталонії відбудуться дострокові вибори після того, як регіональний парламент відхилив запропонований урядом проєкт бюджету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив глава уряду Каталонії Пере Арагонес, якого цитує Reuters.

Дострокові вибори до регіонального парламенту відбудуться 12 травня. Спочатку вони були заплановані на лютий 2025 року – коли спливає термін повноважень парламенту нинішнього скликання.

"12 травня громадяни Каталонії обиратимуть між відповідальністю та безвідповідальністю", – сказав Арагонес.

Він розкритикував партії, які не підтримали бюджетну пропозицію, назвавши їх "безвідповідальними".

Оголошення про вибори відбулося перед голосування в нижній палаті парламенту Іспанії щодо законопроєкту про амністію для каталонських сепаратистів.

Наприкінці січня нижня палата іспанського парламенту відхилила законопроєкт щодо амністії.

Проти нього проголосувала не лише консервативна і правопопулістська опозиція, але й каталонська партія Junts, яка була стурбована тим, що амністія не захистить від покарання всіх сепаратистів.

Однак минулого тижня парламентський комітет з питань правосуддя схвалив змінений проєкт закону про амністію, який також підтримала Junts.

Нова версія закону має бути обговорена і вперше проголосована в нижній палаті парламенту в четвер. Однак парламентський процес, швидше за все, займе місяці.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

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