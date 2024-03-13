В испанской Каталонии состоятся досрочные выборы

В испанском регионе Каталонии состоятся досрочные выборы после того, как региональный парламент отклонил предложенный правительством проект бюджета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава правительства Каталонии Пере Арагонес, которого цитирует Reuters.

Досрочные выборы в региональный парламент состоятся 12 мая. Сначала они были запланированы на февраль 2025 года – когда истекает срок полномочий парламента нынешнего созыва.

"12 мая граждане Каталонии будут выбирать между ответственностью и безответственностью", – сказал Арагонес.

Он раскритиковал партии, которые не поддержали бюджетное предложение, назвав их "безответственными".

Объявление о выборах состоялось перед голосованием в нижней палате парламента Испании по законопроекту об амнистии для каталонских сепаратистов.

В конце января нижняя палата испанского парламента отклонила законопроект об амнистии.

Против него проголосовала не только консервативная и правопопулистская оппозиция, но и каталонская партия Junts, которая была обеспокоена тем, что амнистия не защитит от наказания всех сепаратистов.

Однако в среду парламентский комитет по вопросам правосудия одобрил измененный проект закона об амнистии, который также поддержала Junts.

Новая версия закона должна быть обсуждена и впервые проголосована в нижней палате парламента в четверг. Однако парламентский процесс, скорее всего, займет месяцы.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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