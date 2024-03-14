В Литве нападение на соратника Навального оценивают как первый случай политического терроризма

В Национальном центре кризисного реагирования Литвы заявили, что нападение на территории Литвы на соратника Навального Леонида Волкова выглядит хорошо спланированной операцией и это первый случай политического терроризма в стране.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", такую оценку высказал руководитель ведомства Вильмантас Виткаускас.

"Это первый подобный инцидент, такой случай политической агрессии, политического терроризма на нашей территории", – заявил Виткаускас.

Он отметил, что пока рано говорить о возможных заказчиках и исполнителях.

"Но чем дальше идет расследование, тем более ясно, что эта операция была профессиональной, хорошо спланированной и исполнитель был или достаточно хорошо подготовлен, или получил очень хорошие инструкции... Из всех доступных данных это выглядит как хорошо спланированная и профессиональная операция", – отметил Виткаускас.

Он отметил, что из-за этого случая в профильных службах начались дискуссии о том, как защитить оппонентов российского и белорусского режимов, проживающих в Литве. По его словам, такие люди уже получали инструкции о том, как повысить свою безопасность.

Глава Наццентра кризисного реагирования добавил, что литовские службы повышают уровень бдительности. По его мнению, одним из факторов являются в том числе российские выборы, до которых остается несколько дней.

Среди прочего, правоохранители готовятся к возможным провокациям во время запланированного митинга оппозиционных к режиму Путина россиян перед российским посольством в Вильнюсе, который запланирован днем в четверг.

Нападение на соратника навального Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и оно связано с приближением президентских "выборов" в России.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем комментарии отметил, что обычно такие преступления планируются заранее, и допустил влияние Кремля.