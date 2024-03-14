ЄС обговорює з оборонним сектором забезпечення його критично важливими матеріалами

Євросоюз обговорює шляхи пріоритетного доступу до критично важливих матеріалів для оборонної промисловості під час кризи та покращення передбачуваності при укладанні контрактів.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg повідомили посадовці ЄС на умовах анонімності.

За словами одного з джерел, очільник Євроради Шарль Мішель планує використати саміт лідерів ЄС наступного тижня для того, щоб підняти питання, що викликають занепокоєння в оборонній промисловості.

Серед них – створення механізму надання пріоритету оборонній промисловості при конкуренції з цивільними товарами в разі дефіциту матеріалів та забезпечення довгострокових контрактів для оборонних компаній, зазначив співрозмовник агентства.

У понеділок Мішель провів зустріч із представниками найбільших оборонних компаній, де були присутні 10 керівників, зокрема – Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris, а також президент Saab AB, зазначає Bloomberg.

Видання вказує, що у зустрічі також взяли участь єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон та виконавчий директор Європейського оборонного агентства.

У матеріалі йдеться, що однією з ключових вимог галузі було підвищення передбачуваності оборонних витрат за рахунок довгострокових державних контрактів, що, на їхню думку, покращить її готовність та виробничі потужності.

Крім того, повідомляють джерела, компанії занепокоєні доступом до сировини, критично важливих мінералів та інших хімічних речовин, необхідних для виробництва озброєнь.

За словами співрозмовників Bloomberg, виробники вважають, що має існувати механізм, який би забезпечував доступ до цих матеріалів, враховуючи пріоритетність цивільного сектору економіки.

Під час дискусії учасники також говорили про важливу роль, яку відіграватиме Європейський інвестиційний банк у стимулюванні інвестицій в оборонну промисловість, йдеться в публікації.

Крім того, представники компаній закликали до кращої співпраці й більшої синергії між урядами та компаніями, з адекватним фінансуванням, гнучкістю в регулюванні, скороченням бюрократичної тяганини, а також вирішенням проблеми різних національних стандартів, стверджують джерела.

Раніше повідомляли, що у Єврокомісії запропонують шляхи активізації роботи європейської оборонної промисловості, щоб ефективніше реагувати на потреби в умовах війни в Україні і зростаючої невизначеності щодо безпекових викликів у майбутньому.

Нагадаємо, також у ЄС обговорюють ідею про створення окремої посади єврокомісара з оборонних питань.