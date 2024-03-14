СМИ: ЕС обсуждает с оборонным сектором обеспечение критически важными материалами

Евросоюз обсуждает пути приоритетного доступа к критически важным материалам для оборонной промышленности во время кризисов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg сообщили чиновники ЕС на условиях анонимности.

По словам одного из источников, глава Евросовета Шарль Мишель планирует использовать саммит лидеров ЕС на следующей неделе для того, чтобы поднять вопросы, вызывающие беспокойство в оборонной промышленности.

Среди них – создание механизма предоставления приоритета оборонной промышленности при конкуренции с гражданскими товарами в случае дефицита материалов и обеспечение долгосрочных контрактов для оборонных компаний, отметил собеседник агентства.

В понедельник Мишель провел встречу с представителями крупнейших оборонных компаний, где присутствовали 10 руководителей, в частности – с Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris, а также Saab AB.

Издание указывает, что во встрече также приняли участие еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон и исполнительный директор Европейского оборонного агентства.

В материале говорится, что одним из ключевых требований отрасли было повышение предсказуемости оборонных расходов за счет долгосрочных государственных контрактов, что, по их мнению, улучшит ее готовность и производственные мощности.

Кроме того, сообщают источники, компании обеспокоены доступом к сырью, критически важных минералов и других химических веществ, необходимых для производства вооружений.

По словам собеседников Bloomberg, производители считают, что должен существовать механизм, который бы обеспечивал доступ к этим материалам, учитывая приоритетность гражданского сектора экономики.

Во время дискуссии участники также говорили о важной роли, которую будет играть Европейский инвестиционный банк в стимулировании инвестиций в оборонную промышленность, говорится в публикации.

Кроме того, представители компаний призвали к лучшему сотрудничеству и большей синергии между правительствами и компаниями, с адекватным финансированием, гибкостью в регулировании, сокращением бюрократической волокиты, а также решением проблемы различных национальных стандартов, утверждают источники.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии предложат пути активизации работы европейской оборонной промышленности, чтобы эффективнее реагировать на потребности в условиях войны в Украине и растущей неопределенности относительно вызовов безопасности в будущем.

Напомним, также в ЕС обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.