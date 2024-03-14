Лидер большинства в Сенате США призвал к новым выборам в Израиле

Лидер большинства в Сенате США от демократов Чак Шумер призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Шумер, давний сторонник Израиля и самый высокий чиновник-еврей в США, которого выбрали избиратели, заявил, что правительство премьера Нетаньяху "больше не соответствует потребностям" своей страны через пять месяцев войны, которая началась с нападений террористической группировки ХАМАС на Израиль.

"Как демократическая страна, Израиль имеет право выбирать своих лидеров... Но важно, чтобы израильтяне имели выбор. После 7 октября должны состояться новые дебаты о будущем Израиля. По моему мнению, лучше всего это сделать путем проведения выборов", – сказал он.

По его словам, для Израиля было бы "серьезной ошибкой" отвергнуть решение о двух государствах, и призвал участников переговоров по урегулированию конфликта сделать все возможное, чтобы обеспечить прекращение огня, освободить заложников и доставить помощь в Газу.

В то же время Шумер раскритиковал палестинцев, которые поддерживают ХАМАС, и сказал, что лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас также должен уйти.

"Для того, чтобы была хоть какая-то надежда на мир в будущем, Аббас должен уйти в отставку, и его нужно заменить новым поколением палестинских лидеров, которые будут работать над достижением мира с Еврейским государством", – убеждён он.

Хотя Шумер не упоминал о возможности принятия закона, который бы привязывал предоставление американского оружия Израилю к смягчению гуманитарного кризиса, на чем настаивают некоторые демократы, он поднял вопрос о возможности использования Вашингтоном своих рычагов влияния.

"Если нынешняя коалиция премьера Нетаньяху останется у власти после того, как война начнет сворачиваться, и продолжит проводить опасную и подстрекательскую политику, которая испытывает на прочность существующие американские стандарты оказания помощи, то у США не будет другого выбора, кроме как играть более активную роль в формировании израильской политики, используя наши рычаги влияния, чтобы изменить нынешний курс", – отметил лидер большинства в Сенате.

По его мнению, Нетаньяху слишком охотно мирится с жертвами среди гражданского населения в Газе.

"Это приводит к тому, что поддержка Израиля во всем мире падает до исторического минимума. Израиль не сможет выжить, если станет изгоем", – добавил Шумер.

Недавно Джо Байден заявлял, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему" в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе.

Он также говорил, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.