Демократи у Конгресі сумніваються в необхідності надання зброї Ізраїлю

Демократи у Конгресі збільшують тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб той вплинув на Ізраїль для полегшення гуманітарної ситуації в Газі, де єврейська держава проводить військову операцію против терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Сенатор-демократ Кріс Ван Холлен, член комітету у закордонних справах, та інші законодавці закликали адміністрацію Байдена призупинити військову допомогу Ізраїлю, якщо той не зробить таких кроків, як відкриття контрольно-пропускних пунктів в Газу для доставки гуманітарної допомоги.

Ван Холлен зазначив, що американське законодавство забороняє продаж зброї країнам, які блокують гуманітарну допомогу, та попередив, що він та інші законодавці можуть спробувати заблокувати нові поставки зброї Ізраїлю, якщо той не вирішить кризу.

"Ми повинні використати всі важелі впливу, які в нас є. Адміністрація не використала всі важелі впливу, які вона має на сьогодні. Я не знаю, скільки ще дітей мають голодувати.., але вони дійсно повинні зробити більше", – заявив сенатор.

Водночас Білий дім поки що відмовляється ставити умови для надання допомоги Ізраїлю.

"Скільки ще будинків, магазинів, шкіл, дитячих садків та лікарень має бути зруйновано, перш ніж ми скажемо прем'єру (Ізраїлю Біньяміну) Нетаньягу: Досить?", – наголосив сенатор-демократ Піт Велч під час виступу в Сенаті.

Закон США про контроль за експортом озброєнь дає Конгресу право зупинити продаж великої партії озброєнь за кордон, ухваливши резолюцію про несхвалення.

Як повідомляє Reuters, Вашингтон ознайомив Ізраїль з новим меморандумом про національну безпеку, який нагадує країнам, що отримують американську зброю, про необхідність дотримуватися міжнародного права.

Окремо десятки демократів Палати представників США у середу опублікували лист до Байдена, в якому висловили "глибоке почуття невідкладності й тривоги" щодо труднощів, з якими стикається цивільне населення в Газі.

Напередодні Байден заявив, що те, чи буде нове шеститижневе припинення вогню в Газі, "зараз знаходиться в руках ХАМАС".

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь сектора Гази.

Перед цим у Білому домі неофіційно коментували ЗМІ, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.

За словами голови Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.