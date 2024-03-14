У Данії судитимуть шістьох людей за спилювання дерева, яке вбило чоловіка

У данському місті Нествед, що на острові Зеландія, 14 березня перед судом постали четверо хлопців, які спиляли дерево, що впало й убило 55-річного чоловіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Інцидент стався ввечері в середу, коли загиблий їхав на авто в районі комуни Соро. Дерево впало на автомобіль, у результаті чого 55-річний водій загинув на місці.

Фото: TV2

Поліція, яка прибула на місце, підтвердила, що дерево було спиляне бензопилою. Пізніше вона затримала сімох чоловіків, одного з яких того ж дня відпустили.

Решта шестеро постали в четвер перед судом за звинуваченням у вбивстві й створенні небезпеки. За даними TV2, всі обвинувачені – віком від 19 до 21 років і навчаються в одному закладі. Усі вони не визнали своєї провини.

Заступник інспектора поліції району Південна Зеландія Ларс Стеффенсен на пресконференції 14 березня розповів, що правоохоронці отримували повідомлення про повалені дерева ще восени 2023 року. У день трагедії вони також виявили ще одне повалене дерево.

Мотиви вчинку затриманих, за словами Стеффенсена, наразі невідомі.

Нагадаємо, в грудні 2023 року суд Парижа у справах неповнолітніх виніс вирок шістьом підліткам, яких визнав винними в причетності до резонансного вбивства вчителя історії Самюеля Паті у 2020 році.