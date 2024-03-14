В Дании будут судить шестерых людей за спиливание дерева, которое убило мужчину

В датском городе Нествед, что на острове Зеландия, 14 марта перед судом предстали четверо парней, которые спилили дерево, которое упало и убило 55-летнего мужчину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Инцидент произошел вечером в среду, когда погибший ехал на авто в районе коммуны Соро. Дерево упало на автомобиль, в результате чего 55-летний водитель погиб на месте.

ФОТО: TV2

Полиция, прибывшая на место, подтвердила, что дерево было спилено бензопилой. Позже она задержала семерых мужчин, одного из которых в тот же день отпустили.

Остальные шестеро предстали в четверг перед судом по обвинению в убийстве и создании опасности. По данным TV2, все обвиняемые – в возрасте от 19 до 21 года и учатся в одном заведении. Все они не признали своей вины.

Заместитель инспектора полиции района Южная Зеландия Ларс Стеффенсен на пресс-конференции 14 марта рассказал, что правоохранители получали сообщения о поваленных деревьях еще осенью 2023 года. В день трагедии они также обнаружили еще одно поваленное дерево.

Мотивы поступка задержанных, по словам Стеффенсена, пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2023 года суд Парижа по делам несовершеннолетних вынес приговор шестерым подросткам, которых признал виновными в причастности к резонансному убийству учителя истории Самюэля Пати в 2020 году.