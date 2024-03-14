Голова Банку Литви виступив за конфіскацію заморожених активів РФ на користь України

Голова правління Банку Литви Гедімінас Шимкус вважає, що заморожені російські активи потрібно конфіскувати, щоб допомогти фінансувати армію та відновлення України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Ми чітко знаємо, хто є агресором. Я не бачу жодних причин, чому б активи агресора не могли бути використані для країни, яка зазнала нападу", – сказав Шимкус, який також є членом Ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Ці слова суперечать позиції президентки ЄЦБ Крістін Лагард, яка побоюється, що пряме вилучення російських активів, які оцінюються в 280 мільярдів доларів, може зашкодити статусу євро як резервної валюти.

За словами голови правління Банку Литви, підняті юридичні питання щодо конфіскації росактивів "не є тривіальними", та що переговори щодо цього питання повинні продовжуватися.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України.

Перед цим ЗМІ стало відомо, що Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 мільярди євро.

За інформацією медіа, президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

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