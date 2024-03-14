Глава Банка Литвы выступил за конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины

Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус считает, что замороженные российские активы нужно конфисковать, чтобы помочь финансировать армию и восстановление Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Мы четко знаем, кто является агрессором. Я не вижу никаких причин, почему бы активы агрессора не могли быть использованы для страны, которая подверглась нападению", – сказал Шимкус, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Эти слова противоречат позиции президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая опасается, что прямое изъятие российских активов, которые оцениваются в 280 миллиардов долларов, может повредить статусу евро как резервной валюты.

По словам председателя правления Банка Литвы, поднятые юридические вопросы относительно конфискации росактивов "не являются тривиальными", и что переговоры по этому вопросу должны продолжаться.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится выдвинуть предложение о конфискации миллиардов евро доходов, полученных от замороженных в Европе суверенных активов России, на поддержку Украины.

Перед этим СМИ стало известно, что Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов России, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2-3 миллиарда евро.

По данным медиа, президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

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