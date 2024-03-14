В Германии начался суд над экс-офицером Штази за убийство поляка 50-летней давности

В суде Берлина 14 марта начался суд над 80-летним Манфредом Н. – бывшим работником тайной полиции Германской Демократической Республики, которого обвиняют в убийстве поляка Чеслава Кукучки в 1974 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Прокуратура Берлина выдвинула Манфреду Н., который живет в Лейпциге, обвинение в коварном убийстве, которое произошло 29 марта 1974 года. На тот момент мужчине был 31 год, он входил в состав оперативной группы Министерства государственной безопасности ГДР.

ФОТО: OLAF WAGNER

38-летний Кукучка в тот день хотел уехать в Западный Берлин. Он вошел в польское посольство у Бранденбургских ворот, утверждая, что имеет взрывное устройство в портфеле – как впоследствии выяснилось, фальшивое.

Спецслужбисты ГДР сделали вид, якобы позволят поляку уехать, а на самом деле выстрелили ему в спину после того, как он прошел последний контрольно-пропускной пункт. Исполнителем убийства считают именно Манфреда Н.

Дело об убийстве Чеслава Кукучки расследовалось несколько раз и в 2016 году было открыто в четвертый раз – когда следствие отрмало новые данные о личности стрелка из архивов Штази.

Официально обвинение Манфреду Н. предъявили в октябре 2023 года. Сам он вину отрицает.

Напомним, в прошлом году в Германии 98-летнему мужчине предъявили обвинение в соучастии в убийствах более 3300 человек в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.