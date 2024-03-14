Макрон: Для длительного мира Украина должна вернуть Крым

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что не стремится к эскалации полномасштабной войны России против Украины, но считает РФ и кремлевский режим "противниками" Франции.

Об этом Макрон сказал вечером 14 марта в интервью телеканалам TF1 и France 2, сообщает "Европейская правда".

Французский президент считает, что в случае победы России в войне "доверие к Европе будет сведено к нулю".

"Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латвийцы, румыны и болгары могли бы хоть на секунду оставаться в покое? И я даже не говорю о Молдове, которая, следует признать, сегодня не является членом Европейского Союза, но которая в любую секунду оказалась бы под угрозой", – добавил он.

В то же время, комментируя угрозу эскалации, которая могла бы распространить активные боевые действия на другие европейские государства, Макрон выразил надежду, что этого не произойдет.

"Сегодня Россия, безусловно, является противником. Кремлевский режим является противником. Как я всегда говорил, мы не ведем войну против России и русского народа, и мы поддерживаем Украину", – отметил президент Франции.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть длительного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым", – добавил он.

В том же интервью Макрон подчеркнул, что если Париж и решит отправить в Украину французские войска, ответственность за это будет лежать исключительно на России.

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