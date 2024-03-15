ЗМІ: У США допускають гуманітарну проблему для сербів через заборону динара в Косові

У Сполучених Штатах занепокоєні становищем етнічних сербів через рішення Косова заборонити використання сербського динара в районах, де вони проживають.

Як пише "Європейська правда", про це AP на умовах анонімності заявив американський високопосадовець.

За словами неназваного високопосадовця США, він "дуже стурбований" тим, що заборона використання динара може спричинити "гуманітарну проблему" для етнічної сербської меншини.

Раніше спецпредставник Держдепу США Габріель Ескобар зустрівся з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті в межах нових зусиль США, спрямованих на відновлення переговорів між Косовом та Сербією з метою нормалізації їхніх відносин.

У лютому тисячі сербів у Косові вийшли на протест через заборону використовувати сербський динар у районах їхнього проживання, що стало причиною останньої кризи у відносинах між Сербією і Косовом.

Перед цим прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що нові правила використання євро у північних муніципалітетах, де проживають серби, залишаються в силі попри критику з боку ЄС та США.

Також він заявляв, що сербський динар технічно не був заборонений, і косовські серби у північних муніципалітетах все ще можуть тримати цю валюту.

Нагадаємо, з 1 лютого уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар.