Влада Косова не збирається переглядати впровадження євро в районах з сербською меншиною

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що нові правила використання євро у північних муніципалітетах, де проживають серби, залишаються в силі попри критику з боку ЄС та США.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За словами прем'єра, уряд не втручатиметься в роботу незалежного від нього центрального банку з виконання постанови, яка набула чинності 1 лютого.

"Ми не можемо скасувати це рішення. Ми не збираємося вживати жодних каральних заходів – ми не хочемо нікого карати", – зазначив Курті.

Очільник уряду Косова підкреслив, що роль євро в країні "не підлягає обговоренню". Він також звинуватив США та ЄС в "умиротворенні" Сербії.

"Умиротворення Сербії має припинитися як з боку Брюсселя, так і з боку Вашингтона. Я вважаю, що вони розглядають Сербію як ірраціонального актора, якого потрібно умиротворити", – переконаний Курті.

Водночас, додав прем'єр Косова, угода з Сербією має бути укладена якомога швидше.

"Ми збираємося здійснити плавний перехід (на євро). Ми створимо гарячу лінію, куди серби зможуть дзвонити та скаржитися на все, що їх не влаштовує", – резюмував Курті.

Раніше він заявив, що сербський динар технічно не був заборонений, і косовські серби у північних муніципалітетах все ще можуть тримати цю валюту.

Перел цим центробанк Сербії заявив, що на кордоні з частково визнаним Косовом не пропустили автомобіль із сербськими динарами, призначеними для виплат зарплат і пенсій косовським сербам у північних муніципалітетах.

Нагадаємо, з 1 лютого уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар. Але після тиску міжнародних партнерів, які побоювались ескалації, цей захід відклали на невизначений час.