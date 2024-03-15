СМИ: В США допускают гуманитарную проблему для сербов из-за запрета динара в Косове

В Соединенных Штатах обеспокоены положением этнических сербов из-за решения Косова запретить использование сербского динара в районах, где они проживают.

Как пишет "Европейская правда", об этом AP на условиях анонимности заявил американский чиновник.

По словам неназванного чиновника США, он "очень обеспокоен" тем, что запрет использования динара может вызвать "гуманитарную проблему" для этнического сербского меньшинства.

Ранее спецпредставитель Госдепа США Габриэль Эскобар встретился с премьер-министром Косова Альбином Курти в рамках новых усилий США, направленных на возобновление переговоров между Косовом и Сербией с целью нормализации их отношений.

В феврале тысячи сербов в Косове вышли на протест из-за запрета использовать сербский динар в районах, где они проживают, что стало причиной последнего кризиса в отношениях между Сербией и Косовом.

Перед этим премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что новые правила использования евро в северных муниципалитетах, где проживают сербы, остаются в силе, несмотря на критику со стороны ЕС и США.

Также он заявлял, что сербский динар технически не был запрещен, и косовские сербы в северных муниципалитетах все еще могут держать эту валюту.

Напомним, с 1 февраля правительство Косова запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар.