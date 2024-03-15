ЄС вивчає, чи порушила AliExpress нове законодавство про цифрові послуги

Європейська комісія офіційно почала з’ясовувати, наскільки платформа продажу товарів AliExpress відповідає вимогам Акта ЄС про цифрові послуги, який вже став причиною запитань до багатьох технологічних компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія на основі висновків з попереднього збору інформації вирішила розпочати розслідування щодо функціонування платформи і захисту прав користувачів за кількома напрямками:

- відповідність вимогам Акта про цифрові послуги щодо пом’якшення ризиків поширення нелегального контенту, маніпуляцій з контентом, пропозиції на платформі проблемних чи шкідливих продуктів, як, наприклад, псевдоліки або порнографічні матеріали, які не захищені від доступу неповнолітніх;

- дотримання вимоги дати можливість усім користувачам, незалежно від реєстрації, повідомляти про проблемний контент і забезпечувати ефективний розгляд таких повідомлень;

- дотримання вимог про оцінку достовірності та надійності інформації, наданої продавцями товару, які використовують майданчик;

- дотримання вимоги прозорості щодо основних параметрів механізму рекомендацій та реклами на платформі.

На етапі розслідування Єврокомісія продовжить збір інформації, у тому числі може надсилати запити компанії.

З квітня 2023 року AliExpress потрапила у ЄС під визначення особливо великої онлайн-платформи, оскільки має у ЄС понад 104 мільйони активних користувачів на місяць. До таких платформ за Актом про цифрові послуги застосовуються розширені вимоги щодо забезпечення приватності і безпеки користувачів.

Акт про цифрові послуги, що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів, набув чинності восени 2023 року та почав застосовуватися до усіх онлайн-платформ з 17 лютого.

Єврокомісія вже почала подібні розслідування щодо низки інших платформ, зокрема застосунка TikTok та соцмережі Twitter (X).

Два великі порносайти, що потрапили під посилений нагляд як "особливо великі платформи", вирішили судитися з ЄС через нові правила регулювання контенту.

Оскаржити деякі рішення щодо себе намагаються також TikTok i Meta.