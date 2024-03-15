ЕС изучает, нарушила ли AliExpress новое законодательство о цифровых услугах

Европейская комиссия официально начала выяснять, насколько платформа продажи товаров AliExpress соответствует требованиям Акта ЕС о цифровых услугах, который уже стал причиной вопросов ко многим технологическим компаниям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия на основе выводов из предварительного сбора информации решила начать расследование относительно функционирования платформы и защиты прав пользователей по нескольким направлениям:

- соответствие требованиям Акта о цифровых услугах по смягчению рисков распространения нелегального контента, манипуляций с контентом, предложения на платформе проблемных или вредных продуктов, как, например, псевдолекарства или порнографические материалы, которые не защищены от доступа несовершеннолетних;

- соблюдение требования дать возможность всем пользователям, независимо от регистрации, сообщать о проблемном контенте и обеспечивать эффективное рассмотрение таких сообщений;

- соблюдение требований об оценке достоверности и надежности информации, предоставленной продавцами товара, которые используют площадку;

- соблюдение требования прозрачности относительно основных параметров механизма рекомендаций и рекламы на платформе.

На этапе расследования Еврокомиссия продолжит сбор информации, в том числе может направлять запросы компании.

С апреля 2023 года AliExpress попала в ЕС под определение особо крупной онлайн-платформы, поскольку имеет в ЕС более 104 миллионов активных пользователей в месяц. К таким платформам согласно Акту о цифровых услугах применяются расширенные требования по обеспечению приватности и безопасности пользователей.

Акт о цифровых услугах, вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей, вступил в силу осенью 2023 года.и начал применяться ко всем онлайн-платформам с 17 февраля.

Еврокомиссия уже начала подобные расследования в отношении ряда других платформ, в частности приложения TikTok и соцсети Twitter (X).

Два крупных порносайта, попавших под усиленный надзор как "особо крупные платформы", решили судиться с ЕС из-за новых правил регулирования контента.

Обжаловать некоторые решения в отношении себя пытаются также TikTok i Meta.