Шольц після зустрічі з Макроном і Туском пообіцяв купувати більше зброї для України за кордоном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту "Веймарського трикутника", до якого також входять Франція та Польща, у Берліні 15 березня анонсував подальшу підтримку України зброєю.

Як пише "Європейська правда", його слова на пресконференції цитує ZDF.

За словами канцлера ФРН, союзники закуплять для України ще більше військової техніки та обладнання "з негайним ефектом і на всьому світовому ринку", маючи на увазі закупівлі за межами ЄС.

Крім того, додав Шольц буде розширено виробництво військової техніки, зокрема й "у співпраці з партнерами в Україні", і буде створена "нова коаліція можливостей" в межах формату "Рамштайн" для надання далекобійної ракетної артилерії.

Окремо Шольц згадав про рішення на рівні ЄС про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро для підтримки України, хоча за половину вартості цих внесків зараховуватимуть і пряму військову підтримку.

Зустріч лідерів у форматі так званого Веймарського трикутника мала допомогти залагодити суперечності та продемонструвати світовій спільноті єдність після того, як за останній час стали очевидними значні розбіжності та взаємні претензії між Парижем і Берліном.

Вони стосуються і багатьох питань підтримки України – починаючи від надання далекобійних ракет до оцінки обсягів і значущості допомоги, наданої Францією та Німеччиною.

Непублічно німецькі посадовці нарікають, що Макрон вдається до рішучих заяв, але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша, ніж та, що надала і пообіцяла надати Німеччина.