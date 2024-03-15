Шольц после встречи с Макроном и Туском пообещал покупать больше оружия для Украины за рубежом

Канцлер Германии Олаф Шольц после саммита "Веймарского треугольника", в который также входят Франция и Польша, в Берлине 15 марта анонсировал дальнейшую поддержку Украины оружием.

Как пишет "Европейская правда", его слова на пресс-конференции цитирует ZDF.

По словам канцлера ФРГ, союзники закупят для Украины еще больше военной техники и оборудования "с немедленным эффектом и на всем мировом рынке", имея в виду закупки за пределами ЕС.

Кроме того, добавил Шольц будет расширено производство военной техники, в том числе и "в сотрудничестве с партнерами в Украине", и будет создана "новая коалиция возможностей" в рамках формата "Рамштайн" для предоставления дальнобойной ракетной артиллерии.

Отдельно Шольц упомянул о решении на уровне ЕС об увеличении финансирования Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для поддержки Украины.

Встреча лидеров в формате так называемого Веймарского треугольника должна была помочь уладить противоречия и продемонстрировать мировому сообществу единство после того, как за последнее время стали очевидными значительные разногласия и взаимные претензии между Парижем и Берлином.

Они касаются и многих вопросов поддержки Украины – начиная от предоставления дальнобойных ракет до оценки объемов и значимости помощи, предоставленной Францией и Германией.

Непублично немецкие чиновники сетуют, что Макрон прибегает к решительным заявлениям, но при этом поддержка со стороны Франции для Украины существенно меньше, чем та, что предоставила и пообещала предоставить Германия.