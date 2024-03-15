Президент Латвії про Росію: Карфаген має бути зруйнований
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про необхідність перемогти Росію, використавши при цьому трохи видозмінений крилатий вислів Carthago delenda est (Карфаген має бути зруйнований).
Про це латвійський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
У своєму дописі він висловив підтримку президенту Франції Емманюелю Макрону, який зазначав, що Захід не має проводити для себе "червоні лінії" щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.
"Ми повинні малювати "червоні лінії" для Росії, і ми не повинні боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути розгромлена. Russia delenda est!" – зазначив Рінкевичс.
Carthago delenda est – латинський крилатий вислів, який використовується у розумінні наполегливої вимоги остаточно знищити ворога або якусь перешкоду.
Напередодні міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш похвалив Макрона за зміну поглядів щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Як відомо, в останні тижні саме президент Франції ініціював дискусію про можливість відправлення західних військ в Україну, а також заявив, що в питанні підтримки Києва для Парижа "немає червоних ліній".
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