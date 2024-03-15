Президент Латвии о России: Карфаген должен быть разрушен

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости победить Россию, использовав при этом немного видоизмененное крылатое выражение Carthago delenda est (Карфаген должен быть разрушен).

Об этом латвийский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В своей заметке он выразил поддержку президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который отмечал, что Запад не должен проводить для себя "красные линии" по помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

"Мы должны рисовать "красные линии" для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть разгромлена. Russia delenda est!" – отметил Ринкевичс.

Carthago delenda est – латинское крылатое выражение, которое используется в понимании настойчивого требования окончательно уничтожить врага или какое-то препятствие.

Накануне министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш похвалил Макрона за изменение взглядов относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как известно, в последние недели именно президент Франции инициировал дискуссию о возможности отправки западных войск в Украину, а также заявил, что в вопросе поддержки Киева для Парижа "нет красных линий".

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