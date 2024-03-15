Глава МЗС Литви про рішення Білорусі припинити імпорт: Добровільні санкції проти себе

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував "вимушені заходи" Білорусі у відповідь на закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Ландсбергіс прокоментував заборону на імпорт з Литви окремих товарів, назвавши це "санкціями проти себе".

"Найбільший удар буде по народу Білорусі, по-іншому це і не назвеш, як запроваджені і застосовані проти себе санкції. Загалом це дуже невеликий, я б навіть сказав, додатковий сигнал для наших експортерів до пошуку нових ринків, про що ми говоримо вже давно", – сказав він.

За словами очільника МЗС Литви, те, що у жителів Білорусі "буде менше можливостей купити продукти харчування, ліки або інші необхідні засоби, тим важче буде їхнє життя – це їм подарував їхній диктатор".

Як відомо, Білорусь запровадила заборону на імпорт з Литви окремих товарів, зокрема харчових продуктів, будівельних виробів і побутової техніки у відповідь на закриття двох прикордонних пунктів пропуску.

Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас". Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.

У білоруському МЗС тоді назвали це рішення політично мотивованим і частиною "передвиборчої кампанії".