Глава МЗС Литви про рішення Білорусі припинити імпорт: Добровільні санкції проти себе
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував "вимушені заходи" Білорусі у відповідь на закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску.
Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, Ландсбергіс прокоментував заборону на імпорт з Литви окремих товарів, назвавши це "санкціями проти себе".
"Найбільший удар буде по народу Білорусі, по-іншому це і не назвеш, як запроваджені і застосовані проти себе санкції. Загалом це дуже невеликий, я б навіть сказав, додатковий сигнал для наших експортерів до пошуку нових ринків, про що ми говоримо вже давно", – сказав він.
За словами очільника МЗС Литви, те, що у жителів Білорусі "буде менше можливостей купити продукти харчування, ліки або інші необхідні засоби, тим важче буде їхнє життя – це їм подарував їхній диктатор".
Як відомо, Білорусь запровадила заборону на імпорт з Литви окремих товарів, зокрема харчових продуктів, будівельних виробів і побутової техніки у відповідь на закриття двох прикордонних пунктів пропуску.
Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас". Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.
У білоруському МЗС тоді назвали це рішення політично мотивованим і частиною "передвиборчої кампанії".