Глава МИД Литвы о решении Беларуси прекратить импорт: Добровольные санкции против себя

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал "вынужденные меры" Беларуси в ответ на закрытие Литвой двух пограничных пунктов пропуска.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В частности, Ландсбергис прокомментировал запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, назвав это "санкциями против себя".

"Самый большой удар будет по народу Беларуси, по-другому это и не назовешь, как введенные и примененные против себя санкции. В целом это очень небольшой, я бы даже сказал, дополнительный сигнал для наших экспортеров к поиску новых рынков, о чем мы говорим уже давно", – сказал он.

По словам главы МИД Литвы, то, что у жителей Беларуси "будет меньше возможностей купить продукты питания, лекарства или другие необходимые средства, тем тяжелее будет их жизнь – это им подарил их диктатор".

Как известно, Беларусь ввела запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, в частности пищевых продуктов, строительных изделий и бытовой техники в ответ на закрытие двух пограничных пунктов пропуска.

Литва с 1 марта закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас". Отныне на литовско-белорусской границе остаются работать только пункты "Мядининкай" и "Шальчининкай", но на них действуют ограничения – движение пешеходов и велосипедистов запрещено.

В белорусском МИД тогда назвали это решение политически мотивированным и частью "предвыборной кампании".