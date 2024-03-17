В Ісландії вчетверте за останні три місяці почалось виверження вулкана

В Ісландії напередодні увечері почалось виверження вулкана, яке стало четвертим за останні три місяці.

Про це повідомило агентство AP, інформує "Європейська правда".

Метеорологічне управління Ісландії повідомило, що внаслідок виверження утворилась тріщина в землі довжиною близько 3 кілометрів між горами Стора-Скогфелл і Хагафелл на півострові Рейк'янес.

AFP

AFP

AFP

Метеорологічна служба вже кілька тижнів попереджала про ризик виверження, оскільки під землею накопичувалась магма – напіврозплавлена гірська порода.

Після початку виверження сотні людей були евакуйовані з термального курорту Блакитна лагуна – однієї з головних туристичних пам'яток Ісландії.

Місце виверження знаходиться в декількох кілометрах на північний схід від Гріндавіка, прибережного міста з населенням 3800 осіб, приблизно в 50 кілометрах на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Через попереднє виверження на півострові Рейк’янес, що почалось раптово і так само швидко закінчилося, залишилася без гарячої води та опалення частина країни – лава пошкодила труби, по яких до міст постачалася геотермально нагріта вода.

Нагадаємо, виверження на початку лютого стало вже третім за останні місяці. Перше почалося 18 грудня, друге – 14 січня. Під час другого епізоду відкрилася додаткова тріщина, лава з якої обійшла захисний мур біля міста і знищила три будинки у Гріндавіку.

Уряд Ісландії розглядає варіанти компенсацій за житло для мешканців Гріндавіка, який через постійні виверження став непридатним для проживання.