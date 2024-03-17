В Исландии в четвертый раз за последние три месяца началось извержение вулкана
Воскресенье, 17 марта 2024, 11:45
В Исландии накануне вечером началось извержение вулкана, которое стало четвертым за последние три месяца.
Об этом сообщило агентство AP, информирует "Европейская правда".
Метеорологическое управление Исландии сообщило, что в результате извержения образовалась трещина в земле длиной около 3 километров между горами Стора-Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес.
Метеорологическая служба уже несколько недель предупреждала о риске извержения, поскольку под землей накапливалась магма – полурасплавленная горная порода.
После начала извержения сотни людей были эвакуированы из термального курорта Голубая лагуна – одной из главных туристических достопримечательностей Исландии.
Место извержения находится в нескольких километрах к северо-востоку от Гриндавика, прибрежного города с населением 3800 человек, примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.
Из-за предыдущего извержения на полуострове Рейкьянес, которое началось внезапно и так же быстро закончилось, осталась без горячей воды и отопления часть страны – лава повредила трубы, по которым в города поставлялась геотермально нагретая вода.
Напомним, извержение в начале февраля стало уже третьим за последние месяцы. Первое началось 18 декабря, второе – 14 января. Во время второго эпизода открылась дополнительная трещина, лава из которой обошла защитную стену возле города и уничтожила три дома в Гриндавике.
Правительство Исландии рассматривает варианты компенсаций за жилье для жителей Гриндавика, который из-за постоянных извержений стал непригодным для проживания.