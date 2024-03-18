Польські ЗМІ: Країни ЄС погодили персональні санкції через смерть Навального в колонії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися про санкції проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Алексєя Навального.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

За даними радіостанції, процедура затвердження санкцій буде завершена найближчими днями.

До санкційного списку буде додано близько 30 осіб. Це тюремники з колоній, де утримувався опозиціонер, а також судді та прокурори.

Фігурантам "чорного списку" заборонять в'їзд до країн ЄС. Їхні рахунки в європейських банках будуть заблоковані.

До санкцій у зв'язку зі смертю Навального закликала Польща. Також група країн на чолі з Польщею зараз проводить кампанію за створення нового режиму санкцій проти Росії, який би стосувався порушень прав людини.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.