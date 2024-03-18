Польские СМИ: Страны ЕС согласовали персональные санкции из-за смерти Навального в колонии

Министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились о санкциях против России в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

По данным радиостанции, процедура утверждения санкций будет завершена в ближайшие дни.

В санкционный список будет добавлено около 30 человек. Это тюремщики из колоний, где содержался оппозиционер, а также судьи и прокуроры.

Фигурантам "черного списка" запретят въезд в страны ЕС. Их счета в европейских банках будут заблокированы.

К санкциям в связи со смертью Навального призвала Польша. Также группа стран во главе с Польшей сейчас проводит кампанию за создание нового режима санкций против России, который бы касался нарушений прав человека.

В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.