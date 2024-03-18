Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував гуманітарні наслідки війни, яку у відповідь на напад Ізраїль веде в Газі проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

За його словами, війна в Газі стала "кладовищем для багатьох найважливіших принципів гуманітарного права".

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки назвав конфлікт у Газі "найбільшим кладовищем просто неба", маючи на увазі жертви серед цивільного палестинського населення.

Боррель заявив, що крім війни між Ізраїлем і ХАМАС, а також санкцій проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі планували обговорити угоду про асоціацію з Ізраїлем, втім, підкреслив, що зараз занадто рано говорити про призупинення дії угоди.

Він додав, що також очікують на нові санкції проти палестинських ісламістських бойовиків. Топдипломат також закликав країни ЄС вжити заходів у зв'язку з перешкодами, які Ізраїль створює для доступу гуманітарної допомоги в Газу.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту в Ізраїль закликав до "довготривалого припинення вогню", аби досягнути звільнення утримуваних ХАМАС заручників.

Перед цим на переговорах з королем Йорданії Шольц також наголосив, що ізраїльський наступ на Рафах "дуже ускладнить" мир у регіоні.

Ізраїль у п'ятницю схвалив план наступу на Рафах, де після п'яти місяців війни знайшли притулок більш ніж половина з 2,3 мільйона мешканців сектора Гази.

Ізраїль заявляє, що Рафах є одним з останніх оплотів ХАМАС, який він пообіцяв ліквідувати, і що мешканці будуть евакуйовані.

Нещодавно віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.

Його слова перегукнулись з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "завдає шкоди Ізраїлю".