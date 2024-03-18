Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал гуманитарные последствия войны, которую в ответ на нападение Израиль ведет в Газе против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

По его словам, война в Газе стала "кладбищем для многих важнейших принципов гуманитарного права".

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности назвал конфликт в Газе "самым большим кладбищем под открытым небом", имея в виду жертвы среди гражданского палестинского населения.

Боррель заявил, что помимо войны между Израилем и ХАМАС, а также санкций против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, министры иностранных дел ЕС в Брюсселе планировали обсудить соглашение об ассоциации с Израилем, впрочем, подчеркнул, что сейчас слишком рано говорить о приостановлении действия соглашения.

Он добавил, что также ожидают новые санкции против палестинских исламистских боевиков. Топ-дипломат также призвал страны ЕС принять меры в связи с препятствиями, которые Израиль создает для доступа гуманитарной помощи в Газу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Израиль призвал к "долговременному прекращению огня", чтобы добиться освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

Перед этим на переговорах с королем Иордании Шольц также подчеркнул, что израильское наступление на Рафах "очень усложнит" мир в регионе.

Израиль в пятницу одобрил план наступления на Рафах, где после пяти месяцев войны нашли убежище более половины из 2,3 миллиона жителей сектора Газы.

Израиль заявляет, что Рафах является одним из последних оплотов ХАМАС, который он пообещал ликвидировать, и что жители будут эвакуированы.

Недавно вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Его слова перекликались с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю".