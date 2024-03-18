США попередили Нігер через зв'язки з Росією та Іраном

Сполучені Штати попередили Нігер щодо потенційного розвитку його зв'язків з РФ та Іраном, перш ніж хунта, що керує країною, скасувала в суботу угоду, яка дозволяла американським військовим перебувати на її території.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами речниці міністерства оборони США Сабріни Сінгх, американська делегація була в Нігері, де "висловила занепокоєння щодо потенційних відносин Нігеру з Росією та Іраном".

"Ми були стурбовані тим шляхом, яким йде Нігер. І тому це були прямі й відверті розмови віч-на-віч, щоб обговорити наші проблеми та почути їхні", – зазначила представниця Пентагону.

Раніше Франція остаточно закрила посольство в Нігері, де наприкінці серпня 2023 року стався військовий переворот, і перевела дипломатичний персонал до Парижа.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.

Невдовзі після військового перевороту путчисти вимагали, щоб посол Франції залишив країну або щоб Париж визнав нову владу. Франція спершу проігнорувала ультиматум, але потім оголосила про евакуацію дипломатів і виведення військового контингенту.

Колишня французька колонія, Нігер до перевороту був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.

У жовтні Рада ЄС схвалила "рамку" обмежувальних заходів проти Нігеру, де після держперевороту до влади прийшла хунта.